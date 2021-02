A 350 landet nach Rekordflug am Flughafen München

Nachrichtenarchiv - 04.02.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ein Lufthansa-Airbus ist von seinem längsten Nonstopflug in der Geschichte der Airline zurückgekehrt. Die Maschine kam von den Falkland-Inseln und ist am Flughafen München gelandet. Für die 13.700 Kilometer brauchte der Kapitän rund 14 Stunden, eine Stunde weniger als beim Hinflug. In der Historie des Airports ist bisher kein Flugzeug gelandet, das so lange in der Luft war. Die Maschine hatte Wissenschaftler auf dem Weg zur Antarktis-Forschungsstation Neumayer III und Besatzungsmitglieder des Forschungsschiffs Polarstern auf die Falkland-Inseln gebracht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2021 15:00 Uhr