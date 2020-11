92-Jähriger wird zu Haftstrafe auf Bewährung verurteilt

Bundeswehr feiert 65-jähriges Bestehen in Schloss Bellevue

Berlin Zum 65. Jahrestag der Gründung der Bundeswehr sind in Berlin bei einem feierlichen Gelöbnis neun Soldatinnen und Soldaten vereidigt worden. In ihrer Rede bezeichnete Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer die Geschichte der deutschen Armee nach 1955 als Erfolgsgeschichte. Deutschland sei demokratisch und obendrein friedliebend im Inneren und im Äußeren, und diese Eigenschaften würde von der Bundeswehr geschützt. Bundespräsident Steinmeier lobte unter anderem die Hilfe der Bundeswehr in der Corona-Krise. Außerdem forderte der Bundespräsident in seiner Ansprache mehr Investitionen in die Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Damit werde auch die EU gestärkt. An dem Gelöbnis nahmen wegen der Corona-Bestimmungen die wenigen Sodaten stellvertretend für die ganze Truppe teil.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2020 13:00 Uhr