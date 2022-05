91 Menschen müssen wegen Brand in Regensburg Wohnungen verlassen

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: Wegen eines Brands in einer Tiefgarage in Regensburg mussten in der Nacht 91 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Zwei Autos hatten Feuer gefangen. Die Feuerwehr hatte den Brand nach eigenen Angaben schnell unter Kontrolle, sodass die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Der Schaden soll sich im fünfstelligen Bereich bewegen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 15.05.2022 07:00 Uhr