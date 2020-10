90.000 Kalifornier müssen wegen Waldbrand Häuser verlassen

In Italien protestieren tausende gegen neue Corona-Auflagen

Mailand: Tausende Italiener haben am Abend gegen die neuen Corona-Auflagen protestiert. In Mailand randalierten Demonstranten in Straßenbahnen und zündeten Mülleimer an. Eine Gruppe junger Menschen warf Flaschen und andere Wurfgeschosse auf Polizisten. Die Beamten setzten Tränengas ein. Ähnliche Szenen spielten sich in Turin und Neapel ab. Italiens Regierungschef Conte hatte vorgestern mit Blick auf die gestiegene Zahl an Infektionen weitere Einschränkungen angekündigt - darunter eine einmonatige Schließung von Kinos, Theatern und Fitnessstudios.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.10.2020 05:00 Uhr