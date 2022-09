9-Euro-Ticket und Tankrabatt sind ausgelaufen

Nachrichtenarchiv - 01.09.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die vorübergehende Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe in Deutschland gilt seit Mitternacht nicht mehr. Mit dem Ende des sogenannten Tankrabatts müssen sich Autofahrer auf deutlich steigende Spritpreise einstellen. Die Entlastungsmaßnahme galt wie das 9-Euro-Ticket für drei Monate. Die Bundesregierung zeigte sich nach ihren Beratungen offen für eine Nachfolgelösung für einen günstigeren öffentlichen Nahverkehr, nannte aber keine Einzelheiten. In der Debatte um das nächste Entlastungspaket hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund monatliche Direktzahlungen unter Berücksichtigung der Kinderzahl an Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen gefordert. Diese sollten in monatlichen Teilbeträgen entlastet werden, schlug Hauptgeschäftsführer Landsberg im RedaktionsNetzwerk Deutschland vor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.09.2022 03:00 Uhr