9-Euro-Ticket hat laut Studie spürbare Effekte auf Mobilitätsverhalten

Bundeskanzler Scholz legt Ideen zur Stärkung der EU vor

Prag : In einer Grundsatzrede zur Europäischen Union hat Bundskanzler Scholz bei seinem Besuch in der tschechischen Hauptstadt die gemeinsamen Werte des Bündnisses beschworen. Aufbauend auf den von ihm geprägten Begriff der "Zeitenwende" warb er für vier Grundideen, durch die die EU weiter gestärkt werden könnte. So setze er sich ein für eine Erweiterung der EU, die aber einhergehen müsse mit zahlreichen Reformen - etwa hin zu Mehrheitsentscheidungen statt der Einstimmigkeit. Zudem plädiere er für mehr europäische Souveränität, was Unabhängigkeit von Schlüsselindustrien genauso umfasse wie ein besseres Zusammenspiel in der Verteidigung. Europa müsse drittens in der Migrations- und Fiskalpolitik die Reihen schließen, um mehr Gerechtigkeit zu garantieren. Und schließlich müssten rechtsstaatliche Prinzipien mehr gelten. Scholz will seine Vorschläge aber nur als Ideen verstanden wissen, die zur Diskussion stehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.08.2022 13:15 Uhr