9-Euro-Ticket führt zu übervollen Zügen

Selenskyj sieht russische Streitkräfte in Sjewjerodonezk in Überzahl

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj sieht die russischen Streitkräfte in der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes in der Überzahl. Sollte Russland im Donbass einen Durchstoß erzielen, werde es schwer für die Ukraine, weil von dort strategische industrielle Ziele in der Zentral-Ukraine angegriffen werden könnten, so Selenskyj. Er betonte aber, die Ukraine habe Möglichkeiten, sich zur Wehr zu setzen. Der Bürgermeister von Sjewjerodonezk sagte, es gebe in der Stadt genug Truppen, um russische Angriffe zurückzuschlagen. Zuvor hatte der Militärgouverneur des ostukrainischen Gebiets Luhansk erklärt, die ukrainischen Truppen hätten sich in das Industriegebiet der Stadt zurückziehen müssen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.06.2022 22:15 Uhr