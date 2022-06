9-Euro-Ticket führt zu übervollen Zügen

Habeck will im Nahen Osten Zusammenarbeit bei Energiewende ausloten

Berlin: Wirtschaftsminister Habeck ist zu Beginn seiner viertägigen Nahost-Reise in Israel eingetroffen. Bei dem Besuch in der Region gehe es vor allem um Zusammenarbeit für die Energiewende und beim Klimaschutz, sagte Habeck im Vorfeld. Es könnten neue Formen der Kooperation entstehen, besonders durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Produktion von Wasserstoff. Habeck wird in Israel unter anderem Ministerpräsident Bennett und die Ressort-Chefinnen für Wirtschaft und Energie treffen. Auch die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem will der Grünen-Politiker besuchen. Anschließend reist Habeck in die palästinenschen Gebiete und nach Jordanien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.06.2022 11:15 Uhr