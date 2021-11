8,76 Milliarden Euro für Kinder- und Jugendhilfe in Bayern 2020

Vierte Corona-Welle führt zu neuen Inzidenz-Rekorden in Bayern

München: Mit der vierten Welle erreichen die Corona-Zahlen in Bayern neue Rekorde. Landesweit liegt die Wochen-Inzidenz inzwischen bei 316. Die Landkreise Rottal-Inn und Mühldorf melden Werte über 830 und sind damit unter den drei bundesweiten Hotspots. Auch in den Krankenhäusern verschärft sich die Lage: Die Zahl der mit Covid-Patienten belegten Intensiv-Betten ist auf 604 gestiegen - damit wird die Krankenhaus-Ampel auf rot springen. Dann werden - vermutlich ab morgen - für viele Bereiche des öffentlichen Lebens 2G-Regeln gelten. Auch ein PCR-Test hilft Ungeimpften nicht mehr weiter. Ausnahmen gelten allerdings zum Beispiel an Hochschulen, im Handel und in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2021 13:00 Uhr