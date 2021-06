83 Verurteilungen wegen Stuttgarter Krawallnacht

Lissabon wird wegen gestiegener Infektionszahlen abgeriegelt

Lissabon: Die portugiesische Hauptstadt wird wegen rasant gestiegener Corona-Neuinfektionen über das Wochenende abgeriegelt. Wer nicht zwingend reisen muss, der darf Lissabon und Umgebung ab heute Abend bis Montag früh nicht verlassen. Auch Einreisen sind nur in Ausnahmefällen erlaubt. In Portugal und vor allem in der Hauptstadtregion breitet sich gerade die Deltavariante des Corona-Virus aus. Zuletzt hatte es ähnlich hohe Infektionszahlen wie im Februar gegeben. Regierungschef Costa schloss einen neuen Lockdown nicht aus. Auch in Spanien steigen die Infektionszahlen gerade wieder - genauso wie in Russland. In Moskau wird deshalb die Fan-Zone zur Fußballl-EM wieder geschlossen. In St. Petersburg, wo bisher zwei EM-Spiele ausgetragen wurden, gelten jetzt strengere Corona-Regeln - unter anderem, was die Personenzahl beim Public Viewing betrifft.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.06.2021 12:45 Uhr