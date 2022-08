82-Jährige verursacht schweren Geisterfahrerunfall auf A9

Getreidefrachter ist nach Inspektion auf dem Weg in den Libanon

Istanbul: Der in Odessa gestartete Getreidefrachter "Razoni" ist nach einer Kontrolle in der Türkei nun auf dem Weg in den Libanon. Das türkische und das ukrainische Verteidigungsministerium sowie die Vereinten Nationen haben bestätigt, dass die Inspektion in Istanbul nach drei Stunden ohne Auffälligkeiten abgeschlossen wurde. Russland und die Ukraine hatten sich unter UN-Vermittlung darauf verständigt, dass alle Frachtschiffe mit Start oder Ziel Ukraine am Bosporus auf Waffen durchsucht werden. Die "Razoni" ist das erste Schiff seit Kriegsbeginn, das mit Getreide auslaufen konnte. Nach ukrainischen Angaben warten 17 weitere Frachter mit Agrargütern darauf, den Weg durch das Schwarze Meer zu nehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2022 17:00 Uhr