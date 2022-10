80.000 Menschen solidarisieren sich mit Protesten im Iran

Nachrichtenarchiv - 22.10.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Aus Solidarität mit den Protesten im Iran sind zehntausende Menschen durch das Regierungsviertel in der Bundeshauptstadt gezogen. An der Berliner Siegessäule kamen Menschen aus weiten Teilen Europas zusammen, nach Einschätzung der Polizei insgesamt etwa 80.000 Menschen. Die Demonstrierenden riefen den Slogan der Proteste im Iran, "Frau, Leben, Freiheit", forderten aber mit dem Ruf "Tod Chamenei" auch den Sturz des islamischen Regierungssystems. Chamenei hat im Iran als oberster Religionsführer und Staatsoberhaupt in allen wichtigen Belangen das letzte Wort. In dem Land reißen die Proteste nach dem Tod einer jungen Frau in Polizeigewahrsam seit fünf Wochen nicht ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2022 22:00 Uhr