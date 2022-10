80.000 Menschen solidarisieren sich mit Protesten im Iran

Nachrichtenarchiv - 22.10.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Aus Solidarität mit den Protestierenden im Iran sind nach Polizeiangaben etwa 80.000 Menschen durchs Regierungsviertel gezogen. Aus ganz Europa kamen Demonstranten nach Berlin, um Unterdrückung und Diskriminierung im Iran anzuprangern. Sie riefen unter anderem "Frauen Leben Freiheit" - so heißt die Organisation, die die Kundgebung angemeldet hatte - oder "Tod Chamenei". Der Oberste Religionsführer hat im repressiven System des Iran in allen Belangen das letzte Wort. Familienministerin Paus würdigte die Demonstration mit den Worten: "Wir stehen an Eurer Seite." Auslöser der Kundgebung war der Tod der Iranerin Masha Amini, die vor fünf Wochen unter ungeklärten Umständen gestorben war. Sie war festgenommen worden, weil sie das Kopftuch nicht vorschriftsgemäß getragen haben soll. Zehntausende Iraner gingen seitdem auf die Straße. Bei der gewaltsamen Unterdrückung der Proteste wurden nach Schätzungen mehr als 200 von ihnen getötet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2022 19:00 Uhr