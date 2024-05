80.000 Menschen sind laut UN aus Rafah geflohen

Gaza-Stadt: Israel will seinen Militäreinsatz im Gazastreifen offenbar fortsetzen und die Verhandlungen über eine Feuerpause beenden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat die israelische Delegation den Verhandlungsort Kairo wieder verlassen. Man habe den Vermittlern die Vorbehalte gegenüber dem jüngsten Vorschlag einer Waffenruhe mitgeteilt, sagte ein hochrangiger Vertreter Israels der Nachrichtenagentur Reuters. Die Einsätze in Rafah und anderen Teilen des Gazastreifens würden wie geplant umgesetzt. Nach UN-Angaben sind in den vergangenen Tagen etwa 80.000 Menschen wegen des bevorstehenden Militärschlags aus Rafah geflohen. Israel hatte die Menschen aufgerufen, Gebiete am östlichen Stadtrand zu verlassen. Mehr als eine Million Menschen hatten in den vergangenen Monaten in Rafah Zuflucht vor den Kämpfen in anderen Teilen des Gaza-Streifens gesucht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2024 20:00 Uhr