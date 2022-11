8000 BMW-Beschäftigte legen Arbeit nieder

Nachrichtenarchiv - 11.11.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Die Warnstreiks in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie haben den Autobauer BMW getroffen. Über 8.000 Beschäftigte legten die Arbeit nieder. Laut IG Metall standen in München, Dingolfing, Regensburg und Landshut die Bänder für bis zu zweieinhalb Stunden still. Weitere 8.000 Metaller hätten an Warnstreiks in 40 anderen bayerischen Betrieben teilgenommen, darunter beim Flugzulieferer Premium Aerotec in Augsburg.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.11.2022 01:00 Uhr