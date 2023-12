800 Reisende werden aus Regionalzug evakuiert

Grafing bei München: Im Landkreis Ebersberg ist ein Regionalzug mit einem Baum zusammengestoßen, der auf dem Gleis lag. Rund 800 Reisende mussten nach BR-Informationen aus dem Zug geholt werden. Der Vorfall ereignete sich in einem Waldstück. Dabei wurde offenbar auch ein Teil der Oberleitung herabgerissen. Der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen München und Rosenheim wurde vorerst gestoppt. Sturmtief Zoltan sorgt seit Donnerstag Abend immer wieder für ähnliche Zwischenfälle auf Schiene und Straßen. In München stürzte ein Baugerüst um; ein Autofahrer wurde leicht verletzt. - Gleichzeitig steigen die Pegel an Flüssen und Bächen. Der Hochwassernachrichtendienst hat für Teile von Ober- und Unterfranken sowie der Oberpfalz die Meldestufe 3 von 4 ausgerufen.

