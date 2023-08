80 Tote bei Waldbränden auf Hawaii

Honolulu: Die Zahl der Todesopfer bei den Wald- und Buschbränden auf Hawaii ist auf mindestens 80 gestiegen. Die Feuerwehr sei weiter im Einsatz, um Feuer in verschiedenen Regionen der Insel unter Kontrolle zu bringen, teilte die Regierung des Bezirks Maui mit. Mehr als 1.400 Menschen wurden in Notunterkünfte gebracht. Die Brände auf Maui und der benachbarten Insel Hawaii waren am Dienstag ausgebrochen. Heftiger Wind hat dazu geführt, dass sie sich rasch ausgebreitet haben. Nach Angaben von Hawaiis Gouverneur Green wurde die Stadt Lahaina im Westen von Maui zu 80 Prozent zerstört.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.08.2023 11:45 Uhr