80 Delegationen aus aller Welt beraten in der Schweiz über Ukraine-Krieg

Davos: Mehr als 80 Delegationen aus aller Welt haben in der Schweiz an einer Ukraine-Konferenz teilgenommen. Dabei wurden Vorschläge des Landes für einen dauerhaften Frieden beraten. Der Schweizer Außenminister Cassis sagte, Ziel sei es, auch Russland eines Tages an den Verhandlungstisch zu bekommen. China müsse ebenfalls möglichst bald eingebunden werden. Im Mittelpunkt der Konferenz stand erneut die sogenannte Friedensformel der ukrainischen Führung. Der Zehn-Punkte-Plan sieht den Abzug aller russischen Truppen, Strafen für russische Kriegsverbrecher, Reparationen und Sicherheitsgarantien vor. Moskau lehnt die Gespräche ab und hat das Treffen in Davos als Farce bezeichnet. Übermorgen wird der ukrainische Präsident Selenskyj persönlich in der Schweiz erwartet; er will bei der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums eine Rede halten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.01.2024 17:30 Uhr