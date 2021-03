80 Beatmungsgeräte mit Hilfsflug der Bundeswegr in Brasilien angekommen

Nachrichtenarchiv - 28.03.2021 06:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Manaus: Mit einem Hilfsflug der Bundeswehr sind 80 Beatmungsgeräte aus Deutschland im besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffenen Brasilien angekommen. Nach Angaben des Auswärtige Amtes wurden die Geräte in der Stadt Manaus entladen- die Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas, der innerhalb besonders viele Covid-19-Fälle hat. Erst am Donnerstag meldeten brasilianische Behörden mit mehr als 100.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden einen neuen Höchststand. Insgesamt haben sich in dem südamerikanischen Land mehr als 12,3 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 300.000 Menschen starben seit Beginn der Pandemie.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.03.2021 06:30 Uhr