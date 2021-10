8 Tote bei Absturz eines Kleinflugzeuges in Mailand

Merkel mahnt bei Einheits-Feierlichkeiten zum Schutz der Demokratie

Halle an der Saale: Bundeskanzlerin Merkel hat beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit an den Mut der Menschen in der DDR erinnert. Mit Blick auf die friedliche Revolution von 1989 sagte Merkel, die Freiheit sei nicht einfach über das Land hereingebrochen - sie habe vielmehr erkämpft werden müssen. Gleichzeitig mahnte die Kanzlerin, die Errungenschaften der Demokratie nicht für selbstverständlich zu nehmen. Demokratie müsse gelebt werden, es gelte, sie zu schützen. Zuvor hatte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff eine durchwachsene Bilanz der Deutschen Einheit gezogen. Es sei nicht alles optimal gelaufen, so Haseloff. Er erinnerte an die hohe Arbeitslosigkeit nach der Vereinigung im Osten. Feierlichkeiten gibt es auch im ehemals geteilten Dorf Mödlareuth an der Grenze zwischen Bayern und Thüringen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2021 15:00 Uhr