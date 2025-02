79 Staaten stellen sich gegen Trumps Kritik am Strafgerichtshof

Den Haag: 79 Staaten üben scharfe Kritik an den US-Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof und seine Mitarbeiter. In einer gemeinsamen Erklärung sichern sie dem unabhängigen Gericht ihre volle Unterstützung zu - darunter auch Deutschland. Bundeskanzler Scholz sagte, Sanktionen gefährdeten eine Institution, die Sorge tragen soll, dass Diktatoren nicht einfach Kriege anzetteln können. US-Präsident Trump wirft dem Gericht Machtmissbrauch vor - unter anderem, weil es Haftbefehle gegen den israelischen Ministerpräsident Netanjahu und Ex-Verteidigungsminister Galant erlassen hat. Weder die USA noch Israel erkennen den Strafgerichtshof an.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 07.02.2025 19:00 Uhr