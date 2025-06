79-Jähriger stirbt bei Badeunfall am Staffelsee

Seehausen: Nach zwei Badeunfällen in Oberbayern konnte ein Mann gerettet werden, ein weiterer Mann wird vermisst. Am Staffelsee rutschte ein 79-jähriger Münchner von der Rutsche eines Tretboots ins Wasser und schaffte es nicht mehr aufs Boot zurück. Er wurde bisher nicht gefunden. Am Lugenausee bei Böbing im Landkreis Weilheim-Schongau wurde ein 88-jähriger Schwimmer gerettet. Badegäste konnten den Mann, der leblos im Wasser trieb, reanimieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.06.2025 21:30 Uhr