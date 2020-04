78.000 Corona-Kontrollen in Bayern an Ostern

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern hat die Polizei am Osterwochenende rund 78.000 Kontrollen wegen der geltenden Ausgangsbeschränkung und der Schließung von Gastronomie und Einzelhandel durchgeführt. Nach Angaben von Innenminister Herrmann registrierte sie dabei rund 10.000 Verstöße. Der CSU-Politiker bescheinigte den Menschen im Freistaat aber insgesamt ein "sehr vorbildliches" Verhalten angesichts der Corona-Krise. Trotz des schönen Osterwetters hätten sich die allermeisten Bürger an die geltenden Schutzmaßnahmen gehalten. Es habe nur einen geringen Ausflugsverkehr gegeben. In den Bergen seien nur wenige Wanderer unterwegs gewesen, dafür seien die Naherholungsgebiete gut genutzt worden. Herrmann erklärte, er sei den Menschen für ihre Vernunft und Disziplin dankbar.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.04.2020 19:45 Uhr