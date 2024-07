77 Wale stranden in Schottland und sterben

Edinburgh: An der Küste Schottlands sind aus unbekannter Ursache 77 Wale gestorben. Eine britische Tierschutzorganisation teilte mit, als die gestrandeten Grindwale entdeckt wurden, waren bereits 65 von ihnen tot. Die übrigen zwölf mussten eingeschläfert werden, da sie nach vielen Stunden am Strand zu schwach waren. Weltweit kommt es immer wieder zu rätselhaften Massenstrandungen von Walen, besonders oft in Australien und Neuseeland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2024 19:00 Uhr