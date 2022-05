75. Filmfestival von Cannes wird heute eröffnet

Nachrichtenarchiv - 17.05.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Cannes: An der Côte d'Azur wird heute das 75. Filmfestival von Cannes eröffnet. Als Auftakt-Film wird die Horrorkomödie "Final Cut" des französischen Regisseurs Michel Hazanavicius gezeigt. Im Wettbewerb um die Goldene Palme laufen insgesamt 21 Filme. Die Preise werden am Samstag kommender Woche verliehen. Als einzige deutsche Filmemacherin ist Emily Atef dieses Jahr in Cannes vertreten.

