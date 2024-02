74. Berlinale mit Appellen für Demokratie eröffnet

Berlin: Mit Aufrufen zu Solidarität, Weltoffenheit und Freiheit hat das Filmfest "Berlinale" begonnen. Zum letzten Mal wird es von Geschäftsführerin Rissenbeek und dem Künstlerischen Leiter Chatrian geleitet. Bei der Eröffnungs-Gala rief Rissenbeek zu einer Berlinale im Geiste der Solidarität auf. Sie erinnerte an den Nahost- und den Ukraine-Krieg, aber auch an das schwere Erdbeben in der Türkei und in Syrien vor einem Jahr. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Wegner, sagte, die Stadt und das Festival stünden für Weltoffenheit, Vielfalt, Solidarität und Völkerverständigung. "Für all das steht die AfD nicht", fügte der Regierungschef wörtlich hinzu und nahm damit Bezug auf die Debatte um Rechtsaußen-Politiker, die zu der Gala erst ein- und dann wieder ausgeladen worden waren.

