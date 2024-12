73. Vierschanzentournee in Oberstdorf eröffnet

Oberstdorf: Die 73. Vierschanzentournee ist am Abend feierlich eröffnet worden. Sportlich geht es morgen in Oberstdorf los. Dann steht die Qualifikation für das erste Skispringen am Sonntag an. Zum engeren Favoritenkreis auf den Tourneesieg gehört aus deutscher Sicht Pius Paschke - er führt den Gesamtweltcup derzeit an.

