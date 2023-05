73-Jähriger aus Bayern verunglückt im Dachsteinmassiv

Kurzmeldung ein/ausklappen Piazolo hält an Schulnoten fest

München: Der bayerische Kultusminister Piazolo hält nichts von einer Reform des klassischen Notensystems in der Schule. Der Politiker der Freien Wähler ist nach eigenen Worten der Meinung, dass es Noten braucht und dass viele Schüler sie auch wollen. Es gehe um Leistungsnachweise, um selbst zu wissen, wie man in den einzelnen Fächern stehe. Eine Reform hatte der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband gefordert - und zwar schnell. Das Notensystem sei oldschool, so BLLV-Präsidentin Fleischmann mit Blick auf die schnelle Entwicklung der Künstlichen Intelligenz. Aus ihrer Sicht kommen Schüler heute anders an Wissen. Darauf müsse man reagieren. In Hamburg stehen Schüler unter Verdacht, unerlaubt die KI-Anwendung ChatGPT in Klausuren für das Abitur verwendet zu haben.

