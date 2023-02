Kurzmeldung ein/ausklappen 73. Berlinale geht mit Publikumstag zu Ende

Berlin: Die diesjährigen Filmfestspiele in der Hauptstadt gehen heute mit einem Publikumstag zu Ende. Dabei sollen alle Wettbewerbsfilme der Berlinale noch einmal gezeigt werden. Am Abend sind die Auszeichnungen vergeben worden. Der Goldene Bär für den besten Film ging an die französische Dokumentation "Sur l’Adamant", die von einem Zentrum für Menschen mit psychischen Problemen in Paris erzählt. Der Film "Roter Himmel" vom deutschen Regisseur Christian Petzold wurde mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet. Die deutsche Filmemacherin Angela Schanelec gewann den Silbernen Bären für das beste Drehbuch. Der Preis für die beste Hauptrolle ging an die erst achtjährige Sofía Otero aus Spanien. Sie spielt in dem Film " 20 000 Species of Bees" ein Kind, das auf der Suche nach seiner Geschlechtsidentität ist.

