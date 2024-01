7.000 Teilnehmer bei Mittelstandsdemo in München

München: Zur sogenannten "Mittelstandskundgebung" sind deutlich weniger Teilnehmer gekommen als die Veranstalter erwartet hatten. Die Polizei veröffentlichte am frühen Nachmittag eine erste Schätzung. Demnach waren zu Beginn der Demonstration etwa 7.000 Menschen auf der Münchner Theresienwiese. Angemeldet waren mindestens fünfmal soviele. Allerdings kamen auch nach Veranstaltungsbeginn noch Demonstranten hinzu. Mit der Kundgebung wollen Spediteure und Handwerker, Gastronomen und Landwirte auf ihre Belastungen hinweisen. Politikerreden gab es nicht. Wirtschaftsminister Aiwanger von den Freien Wählern und Landwirtschaftsministerin Kaniber von der CSU waren allerdings zur Unterstützung der Demonstranten gekommen. - Neben dieser Veranstaltung finden in vielen bayerischen Gemeinden auch wieder Kundgebungen gegen Rechtsextremismus statt, zum Beispiel in Mainburg, Memmingen, Dachau und Ebersberg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2024 14:00 Uhr