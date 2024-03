700 Frauen und Männer beginnen Polizeiausbildung in Bayern

München: In diesem Monat haben in Bayern rund 700 Männer und Frauen ihre Ausbildung bei der Polizei begonnen. Innenminister Herrmann erklärte dazu heute, dank zusätzlicher Stellen habe man deutlich mehr Polizistinnen und Polizisten einstellen können. Insgesamt sind nach seinen Angaben derzeit rund 3.800 angehende Beamtinnen und Beamte in Ausbildung und Studium. Von den Neueinsteigern lassen sich rund 100 per Studium zum Kommissar ausbilden, die anderen werden Polizeimeister.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.03.2024 16:00 Uhr