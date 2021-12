70 Prozent der EU-Bürger wohnen im Eigentum - in Deutschland nur 50 Prozent

Nachrichtenarchiv - 30.12.2021 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Deutschland ist in der EU das Land mit der niedrigsten Eigenheim-Quote: Hierzulande leben rund 50 Prozent der Menschen im eigenen Heim, ebenso viele in einer Mietwohnung. EU-weit sind es dagegen nur 30 Prozent in Mietwohnungen, 70 Prozent leben im Eigenheim. Besonders hoch ist die Quote der Eigentümer in Rumänien, der Slowakei, Ungarn und Kroatien mit jeweils über 90 Prozent. Österreich und Dänemark sind hinter Deutschland die Länder mit dem höchsten Mietwohnungs-Anteil.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.12.2021 14:45 Uhr