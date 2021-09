70 Prozent aller Fernzüge der Bahn stehen still

Nachrichtenarchiv - 05.09.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bei der Deutschen Bahn kommt es wegen des Lokkführer-Streiks auch heute zu massiven Ausfällen. Am Morgen standen rund siebzig Prozent aller Fernzüge still. Das Unternehmen teilte mit, der Ersatzfahrplan sei weitgehend stabil angelaufen. Im Regional- und S-Bahnverkehr fallen demnach wie in den vergangenen Tagen rund 70 Prozent der Züge aus. Streikschwerpunkte seien weiter der Osten und einige Metropolregionen. Die Lokführergewerkschaft hatte Streiks bis Dienstag früh angekündigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2021 12:00 Uhr