Nachrichtenarchiv - 26.09.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland ist die 7-Tage-Inzidenz wieder leicht gestiegen- nach zuletzt mehreren Tagen Rückgang. Das Robert-Koch-Institut hat am Morgen einen Wert von 61,4 gemeldet, gestern lag er bei 60,6. Allerdings ist die Inzidenz immer noch niedriger als am Sonntag vor einer Woche, da lag der Wert bei 70,5.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2021 08:00 Uhr