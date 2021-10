7-Tage-Inzidenz steigt in Deutschland auf 139, in Bayern auf 222

Nachrichtenarchiv - 29.10.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist erneut deutlich angestiegen. Nach rund 130 gestern liegt der Wert nun bei mehr als 139. Für Bayern wird sogar ein neuer Höchststand von rund 222 gemeldet. Das Robert-Koch-Institut registriert bundesweit knapp 24.700 neue Corona-Fälle, 121 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. - Das RKI warnt in seinem jüngsten Wochenbericht vor einem wachsenden Risiko von Ansteckungen und empfiehlt dringend, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Außerdem sei es wichtig, auf den vollständigen Impfschutz zu achten - also sich auch eine zweite Spritze geben zu lassen, wenn diese vorgesehen ist. Wer leichte Symptome habe, so das RKI, solle zu Hause bleiben und sich testen lassen. Das gelte auch für Geimpfte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2021 10:00 Uhr