7-Tage-Inzidenz steigt deutschlandweit auf über 100

Polizei fasst zwei Linksextremisten nach Droh-Serie

Stuttgart: Nach einer mutmaßlich linksextremistischen bundesweiten Droh- und Einschüchterungskampagne haben Ermittler zwei Verdächtige gefasst. Ein 38-jähriger Mann und eine 39-jährige Frau sollen seit Ende vergangenen Jahres zahlreiche Drohbriefe an Politiker und Behörden verschickt sowie einen Brandsatz am Haus des Fleischfabrikanten Tönnies deponiert haben. Auch ein versuchter Anschlag auf ein Gebäude der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg soll auf ihr Konto gehen, der Brandsatz hatte aber nicht gezündet. Den Drohbriefen lagen den Ermittern zufolge unter anderem Messer, Platzpatronen und Grillanzünder bei. Unterschrieben waren sie mit "Kollektiv der Revolutionären Aktionszellen". Die Festnahmen erfolgten in Berlin und Stuttgart, dabei wurden am Morgen fünf Objekte durchsucht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2020 12:00 Uhr