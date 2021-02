7-Tage-Inzidenz für München unter 35

Nachrichtenarchiv - 16.02.2021 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die 7-Tage-Inzidenz in der bayerischen Landeshauptstadt ist erneut gesunken. Laut RKI liegt sie jetzt bei 34,4 - also unter dem neuen Schwellenwert von 35. Oberbürgermeister Reiter hatte gestern für den Fall, dass die Zahl der Neuinfektionen länger niedrig bleibt, weitere Lockerungen im öffentlichen Leben ins Spiel gebracht. So könnte nach Ansicht Reiters bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 35 über teilweise Öffnungen in der Gastronomie, im Einzelhandel und in der Kultur gesprochen werden. Bayernweit ist die 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 57,9 und damit etwas niedriger als im Bund. Elf Städte und Landkreise liegen über 100, das ist einer mehr als gestern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.02.2021 12:45 Uhr