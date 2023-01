67-Jähriger soll in Kalifornien mindestens sieben Menschen erschossen haben

Kurzmeldung ein/ausklappen Nato-Chef Stoltenberg verteidigt Schweden gegen Erdogan-Kritik

Berlin: Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat auf eine Drohung des türkischen Präsidenten reagiert, wegen einer Koran-Verbrennung in Stockholm Schwedens Nato-Beitritt zu blockieren. Die Aktion halte er zwar für eine unangemessene Form der politischen Meinungsäußerung, sagte er der "Welt". In einer Demokratie sei so etwas aber nicht zwangsläufig illegal - die Meinungsfreiheit sei ein hohes Gut. Stoltenberg appellierte an die beiden NATO-Staaten Türkei und Ungarn, das Aufnahmeverfahren für Schweden zu beschleunigen. Die Ratifizierung der Beitrittsprotokolle dürfe nun nicht auf den letzten Metern scheitern. Die USA vermuten in der Tat des rechtsextremen schwedischen Politikers Rasmus Paludan einen möglichen Sabotageakt gegen die Einheit der NATO. Paludan hatte am Samstag vor der türkischen Botschaft in Stockholm einen Koran verbrannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2023 06:00 Uhr