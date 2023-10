65 Polizisten bei Protesten zu Nahost-Konflikt in Berlin verletzt

Berlin : Bei den pro-palästinensischen Krawallen im Stadteil Neukölln kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Wie die Polizei mitteilte, wurden 65 Beamten unter anderem durch Steine, brennende Flüssigkeiten und köperlichen Widerstand verletzt. Insgesamt wurden laut Polizei 174 Menschen vorübergehend festgenommen. Dabei setzten die Beamten auch Pfefferspray und Zwang ein. Nach Polizeiangaben brannten in einer Wohnsiedlung in Berlin-Neukölln mehrere Autos und ein Lastwagen, ein Baum fing zudem Feuer. Nachdem Gegenstände auf die Straße geworfen und angezündet worden waren, kamen Wasserwerfer zum Einsatz. - Bundesinnenministerin Faeser verurteilte die gewaltsamen Übergriffe auf Polizisten in Berlin und betonte erneut, dass der Schutz jüdischer Einrichtungen hierzulande oberste Priorität habe.

