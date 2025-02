61. Sicherheitskonferenz in München startet in letzten Beratungstag

München: In der bayerischen Landeshauptstadt geht heute die 61. Sicherheitskonferenz zu Ende. Am dritten und letzten Tag des jährlichen Treffens zur globalen Außen- und Sicherheitspolitik sprechen unter anderem die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Metsola, der Chef der EVP-Fraktion, Weber, sowie die belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja. Gestern stand vor allem die gemeinsamen europäischen Verteidigungsmechanismen im Fokus. So plädierte etwa der ukrainische Präsident Selenskyj für eine länderübergreifende Armee aller europäischen Staaten als Gegengewicht zu den Streitkräften der USA aus. Bundeskanzler Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sprachen sich für höhere Verteidigungsausgaben aus. Dafür könnten aus ihrer Sicht auch die europäischen Schuldenregeln gelockert werden.

