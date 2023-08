61. Saison der Fußball-Bundesliga startet heute

Zum Fußball: Am Abend startet die 61. Saison der Bundesliga. Der FC Bayern München eröffnet als deutscher Meister um 20.30 Uhr die Saison mit einem Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen. Der Neuzugang der Bayern, Mittelstürmer Harry Kane, soll gleich von Beginn an auf dem Platz stehen. Eine Woche nach dem 0:3 im Supercup gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig will Trainer Thomas Tuchel mit seiner Mannschaft in der Bundesliga einen besseren Auftakt erleben. Der FC Augsburg empfängt morgen Mönchengladbach.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2023 06:00 Uhr