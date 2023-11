61 Lastwagen erreichen den Norden des Gazastreifens

Gaza: Im Norden des Gazastreifens ist die seit Kriegsbeginn größte Lieferung von Hilfsgütern eingetroffen. Nach UN-Angaben hat der palästinensische Halbmond gestern 61 Lastwagen dorthin gebracht. An Bord sind demnach Wasser, Lebensmittel und medizinische Güter. Die Hamas hatte zuvor erklärt, bislang sei noch gar keine humanitäre Hilfe im Norden angekommen. Mit der Begründung hatte sie gestern die Geiselübergabe verzögert. Am späten Abend konnten dann aber doch 17 Verschleppte vom Roten Kreuz in Empfang genommen werden. Auch heute werden wieder Hamas-Geiseln in Israel erwartet. Bundespräsident Steinmeier und Bundestagspräsidentin Bas werden heute zu einem Solidaritätsbesuch in Israel erwartet. Sie wollen sich für die Freilassung aller Verschleppten einsetzen. Die Hamas hat inzwischen bestätigt, dass bei den Kämpfen der vergangenen Wochen vier ihrer Anführer getötet wurden.

