600.000 Schnelltests für Angehörige von Pflegebedürftigen in Bayern

Nachrichtenarchiv - 24.12.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerische Hilfsorganisationen bieten an den Weihnachtstagen für Angehörige von Pflegebedürftigen kostenlose Corona-Schnelltests an. Das Gesundheitsministerium unterstützt die Aktion mit 600.000 Tests. Ministerin Huml sagte bei einem Besuch von Einsatzkräften in Nürnberg, dass vor allem pflegebedürftige Menschen in Alten- und Pflegeeinrichtungen vor Infektionen geschützt werden müssten. Ziel sei aber auch, dass diese Menschen gerade an Weihnachten von ihren Angehörigen besucht werden können. Innenminister Herrmann verwies bei dem gemeinsamen Termin darauf, dass bayernweit rund 180 zusätzliche Teststellen betrieben werden. Viele Ehrenamtliche opferten dafür ihr Weihnachten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2020 15:00 Uhr