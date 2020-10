60.000 Kalifornier verlassen Häuser wegen Waldbrands

Nachrichtenarchiv - 27.10.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Los Angeles: In Südkalifornien hat sich ein Waldbrand derart schnell ausgebreitet, dass 60.000 Menschen fluchtartig ihre Häuser verlassen musste. Das Feuer in Orange County südlich von Los Angeles hatte innerhalb weniger Stunden um sich gegriffen. Die Feuerwehr wurde ihm nicht mehr Herr. Starke Winde drohten, weitere Brände zu entfachen. Weil sich unter diesen Bedingungen auch an Stromleitungen Flammen entzünden können, stellten die Energieunternehmen in weiteren Regionen die Versorgung ein. Weit mehr als eine Millionen Menschen in ganz Kalifornien waren betroffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2020 00:00 Uhr