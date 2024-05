600 Sicherheitskräfte sollen Zugang zum Flughafen in Neukaledonien ermöglichen

Nouméa: Angesichts anhaltender Unruhen in Neukaledonien hat Frankreichs Innenminister Darmanin den Einsatz hunderter Sicherheitskräfte in dem französischen Überseegebiet angekündigt. Auf X schrieb er, der Großeinsatz werde eingeleitet, um die 60 Kilometer lange Straße zwischen der Hauptstadt Nouméa und dem internationalen Flughafen unter Kontrolle zu bringen. Die Straße wird seit Tagen von Unabhängigkeitsbefürwortern blockiert. Flüge von und nach Neukaledonien sind deshalb seit Dienstag ausgesetzt. Seither sitzen auf der Insel etwa 3.200 Menschen fest. Auslöser der Unruhen ist eine von Frankreich vorangetriebene Änderung des Wahlrechtes, durch die aus Sicht von Kritikern der Einfluss der indigenen Bevölkerung zurückgedrängt würde. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden seit Beginn der Proteste am Montag sechs Menschen getötet und hunderte Menschen verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2024 08:00 Uhr