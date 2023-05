600 Migranten im Mittelmeer gerettet

Kurzmeldung ein/ausklappen Opfer des Flugzeugabsturzes in Österreich stammen aus Niederbayern

Zell am See: Die beiden Opfer eines Flugzeugabsturzes in Österreich stammen aus Niederbayern. Laut Polizei handelt es sich um den 56-jährigen Piloten und seine 65 Jahre alte Begleiterin. Das Leichtflugzeug war gestern vom Flughafen Eggenfelden aus gestartet. Nach einem Zwischenstopp in Zell am See war es kurz nach dem Start auf einen Parkplatz gestürzt und in Flammen aufgegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2023 22:00 Uhr