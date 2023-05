600 Migranten im Mittelmeer gerettet

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: In den kommenden Tagen weiter sonnig.

Das Wetter in Bayern: Am Abend erst noch Sonne, direkt an den Alpen gibt es vereinzelt gewittrige Schauer. In Böen kann der Wind ordentlich auffrischen. In der Nacht an den Alpen erst noch wolkig. Später überall klar. Es kühlt ab auf 11 bis sechs Grad. Morgen wieder viel Sonne, wenige Wolken. Nur an den Alpen am Nachmittag und Abend einzelne Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen erreichen 18 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2023 18:00 Uhr