60 Prozent der US-Bevölkerung haben sich mit Corona angesteckt

Russland stoppt Gaslieferungen an Polen und Bulgarien

Warschau: Russland stoppt die Lieferung von Gas an Polen. Die Versorgung über die Jamal-Pipeline werde in den Morgenstunden eingestellt, heißt es in einer Mitteilung an den polnischen Gasversorger. Die polnische Regierung erklärte, das Land habe genug Reserven. Auch Bulgarien soll von heute an kein Gas mehr aus Russland erhalten. Beide Staaten hatten sich geweigert, die Zahlungen auf neue Konten bei der Gazprom-Bank zu leisten, so wie Russland es mittlerweile verlangt. Wirtschaftsminister Habeck hält die Versorgung Deutschlands mit Gas für gewährleistet. Außerdem hofft er, schon in den nächsten Tagen zu erreichen, dass Deutschland nicht mehr von Öl-Lieferungen aus Russland abhängt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.04.2022 03:00 Uhr