60-Jährige stirbt bei Bergtour im Berchtesgadener Land

Schönau am Königssee: Bei einer Bergtour am Hohen Göll im Berchtesgadener Land ist eine 60 Jahre alte Frau tödlich verunglückt. Angehörige hatten die Bergsteigerin vorgestern als vermisst gemeldet. Ihre Leiche wurde gestern Nachmittag etwa 300 Meter oberhalb der Oberjochalm von einem Team der österreichischen Bergrettung gefunden. Die Frau war mehrere hundert Meter in die Tiefe gestürzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2024 10:00 Uhr