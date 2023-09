5G-Netz in Bayern unterdurchschnittlich ausgebaut

München: Das schnelle 5G-Mobilfunknetz ist in Bayern schlechter ausgebaut als in den meisten anderen Bundesländern. Nach neuen Zahlen der Bundesnetzagentur stand im Juli auf gut 87,5 Prozent der Landesfläche ein 5G-Netz zur Verfügung, auf knapp 12,5 Prozent der bayerischen Fläche aber nicht. Das sind 8700 Quadratkilometer ohne 5G-Abdeckung. Noch schlechter ausgebaut war das schnelle Netz lediglich in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Groß sind die Unterschiede zwischen den Flächenländern aber nicht: Bayern liegt mit seinen 87,5 Prozent nur knapp unter dem Bundesdurchschnitt von 89 Prozent. Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen erreichen mehr als 90 Prozent Abdeckung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2023 08:15 Uhr